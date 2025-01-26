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Овечкин готовится к пенсии — кто его заменит? 5 русских звезд, которые способны стать наследниками Ови

Овечкин готовится к пенсии — кто его заменит? 5 русских звезд, которые способны стать наследниками Ови

Операция «Преемник».Кажется, что Александр Овечкин играл всегда. Его гонка за Уэйном Гретцки ровесница многих болельщиков, следящих за НХЛ, а то и хоккеистов, дебютирующих в лиге.

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