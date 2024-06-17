Бразильский уход — готовим тело к пляжному сезону

Тропический скраб, крем для бедер и ягодиц, пена с ароматом океана и дымка для тела — какие еще средства пригодятся летом? предоставлено Пресс-службойБразилия славится карнавалами, зажигательной музыкой босанова, бескрайними пляжами, таинственными джунглями.
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