Бразильский уход — готовим тело к пляжному сезону

Тропический скраб, крем для бедер и ягодиц, пена с ароматом океана и дымка для тела — какие еще средства пригодятся летом? предоставлено Пресс-службойБразилия славится карнавалами, зажигательной музыкой босанова, бескрайними пляжами, таинственными джунглями.