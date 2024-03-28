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Особенный подарок получили молодожёны в Артёме

Особенный подарок получили молодожёны в Артёме

Как сообщает "Восток-Медиа", в пресс-службе Артёмовского городского округа рассказали: молодые жители города Константин и Екатерина, решившие создать новую ячейку общества, получили в подарок — первыми в городе шахтёров и авиаторов — сертификат молодожёнов.

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