Больше мигрантов – больше денег: Оборотни в погонах наводнили Россию нелегалами

Коррупцию в ФМС нудно начинать только снизу и до самого верха. Предположим, наденут наручники на руки Казаковой и на её место придёт другой человек. Что он будет делать? Встраиваться в старую, хорошо отработанную коррупционную систему при Казаковой. По большому счёту с полицией что-то надо делать. Медведевская реформа милиции 2012 года нанесла непоправимы удар и урон по квалифицированным милицейским кадрам. А кого набрали? Тех, кто пришёл на коррупции получать вторую зарплату. Об интеллектуальном и образовательном уровне можно и не говорить - они стали ниже нижнего.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Проводимые в России реформы с 90 годов как не странно но привели к тому, что все сферы экономики, власти, СМИ, суды, правоохранительные и спецслужбы, минобороны и т.д. заполонили так называемые "эффективные менеджеры" которые в своих познаниях заточены на воровство и коррупцию... В свое время Д.Медведев сказал учителям, не устраивает зарплата идите в бизнес и зарабатывайте там... Но как все понимают зачем идти в бизнес и зарабатывать там, когда можно бизнес перенести туда где работаешь и понеслось... Зачем учить детей если можно заработать на репетиторстве, а у нас не учат, а оказывают образовательные услуги, зачем лечить людей когда оказывают услуги здравоохранения и все стало переходить на коммерческую основу, зачем наводить порядок когда можно с пришлых (мигрантов, гастарбайтеров и т.д.) можно иметь постоянный доход участковым, сотрудникам правопорядка и т.д., зачем постигать военное дело если можно купить и звание и должность и т.д. по всей цепочке.... Результат коррупция во всех структурах вертикали власти, экономики, судах, правоохранительных органах и спец службах... Не надо быть великим экономистом, что бы понимать любые пришлые это затраты на них народных бюджетных денег которые выводятся из социалки, пенсионного фонда, медицины, образования и т.д. на их прибывание на территории России за счет граждан России... То что они зарабатывают на территории России они выводят к себе на родину, так какой от них прок???