ГАИ предупредила о риске пожара из-за оставленной в машине зарядки от смартфона

Большинство водителей устанавливают в салоне дешевые USB-зарядки для своих гаджетов. Такие приборы зачастую не имеют ни названия бренда, ни каких-либо гарантийных отметок, заставляя владельцев гадать о том, насколько они безопасны и работоспособны.