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ГАИ предупредила о риске пожара из-за оставленной в машине зарядки от смартфона

ГАИ предупредила о риске пожара из-за оставленной в машине зарядки от смартфона

Большинство водителей устанавливают в салоне дешевые USB-зарядки для своих гаджетов. Такие приборы зачастую не имеют ни названия бренда, ни каких-либо гарантийных отметок, заставляя владельцев гадать о том, насколько они безопасны и работоспособны.

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