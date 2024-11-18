ГАИ предупредила о риске пожара из-за оставленной в машине зарядки от смартфона

Большинство водителей устанавливают в салоне дешевые USB-зарядки для своих гаджетов. Такие приборы зачастую не имеют ни названия бренда, ни каких-либо гарантийных отметок, заставляя владельцев гадать о том, насколько они безопасны и работоспособны.
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