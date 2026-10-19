Из чего мы все сделаны, русские? Что в моем отразилось народе? Что от предков досталось в нагрузку мне, В потайном генетическом коде? Я рожден под Калиною красною, Я сказаньями полон былинными, Очарован Поляною Ясною И чудесными добрыми фильмами.
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Мал клоп, да вонюч - эти люди из "ВЫМЕРАТОВ" считающих себя "арийцами", безжалостно в ВОВ убивали русских, хохлов, евреев, они лишили квартиры великую советскую, латвийскую, актрису - Вию Фрицевну Артмане, задумайтесь в какой стране человек, женщина, актриса с таким отчеством могла стать народной. Эти карлики пытались переименовать паром, гордо плавающего под именем Георга, Карловича Отца. На секунду задумайтесь и сравните здесь упомянутых мною великих людей с с неуседами, грибаускайте, каласс - Тьфу этот людской позор.
Патетика в словах «находится у каждого русского в культурном коде». Ответ в стихах помогает осознать что остаётся в душе у человека (не у каждого), который когда-то смеялся над анекдотом:
- Кто такой Леонид Брежнев?
- Мелкий советский деятель эпохи Аллы Пугачёвой.
Снимаю шляпу....Браво!!!!!!
++++++!!!!!!
Сильно и верно сказано...
Нигде!! она у русских не находится.
Нигде.
Просто великолепно.Все сказано.Добпвить нечего.
Пугалкины, как и хихлы, отреклись от своих корней. Хотя составляющая Пугалкиных, Галчонок, конечно же не русский, ни по духу, ни по крови, жырдяй он.
Прямо в душу попали эти слова. Невероятно богатая наша страна, наша любимая Родина! Слава России!