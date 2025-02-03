Мокрый снег и гололедица: в Крым пришло похолодание

Фото: Михаил ГладчукПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 февраля, ночью 4 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица.
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