Мокрый снег и гололедица: в Крым пришло похолодание

Фото: Михаил ГладчукПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 февраля, ночью 4 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица.