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FiNE NEWS

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Захарова назвала представителя польской оппозиции примером «польского стыда» из-за слова «москаль»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Кароль Навроцкий, представитель польской оппозиционной партии «Право и справедливость», является примером «польского стыда» из-за использования им уничижительного слова «москаль» в отношении русских.

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