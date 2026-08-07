Захарова назвала представителя польской оппозиции примером «польского стыда» из-за слова «москаль»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Кароль Навроцкий, представитель польской оппозиционной партии «Право и справедливость», является примером «польского стыда» из-за использования им уничижительного слова «москаль» в отношении русских.
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