«Конец света в ближайшие 10 лет»: что прогнозируют ученые

Наша планета переживает не лучшие времена — уверены исследователи. Последние наблюдения показывают, что ядро Земли стало очень нестабильным, из-за чего растут частота и масштаб различных аномалий и катастроф на планете.
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