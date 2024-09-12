Сказка о потерянном времени, или как программисты предотвратят цифровой коллапс

﻿﻿Сегодня, в 256-й день года, Россия отмечает День программиста. МИСС Университет поздравляет всех участников! Проработанные и оптимизированные супергерои способны на все, даже на решение глобальной проблемы «Цифрового Апокалипсиса», связанной с компьютерными системами хронометража.