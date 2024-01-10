Глава комитета Госдумы РФ по финрынку: «Мы протестируем цифровой рубль для бюджетных платежей в 2024 году»

Как сообщил Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, эксперименты с цифровым рублем планируется начать уже в текущем году для осуществления бюджетных транзакций в определенных категориях.
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