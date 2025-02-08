В МИД Британии предположили, когда начнутся переговоры России и Украины

МИД Великобритании: переговоры России и Украины не начнутся в ближайшее время Переговоры России и Украины вряд ли начнутся в ближайшее время, заявил газете The Guardian глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии