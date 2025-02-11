Cardano остается в фазе консолидации после падения на 25% за последний месяц - подробный анализ от Beincrypto

В течение последних 30 дней цена Cardano (ADA) снизилась более чем на 25%, и альткоин продолжает находиться в фазе консолидации, изо всех сил пытаясь вернуть рыночную капитализацию в 25 миллиардов долларов.
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