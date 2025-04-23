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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мама 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера Медовикова к дочери («Р-Спорт»)

Татьяна Антонова заявила, что тренер Константин Медовиков неоднократно сексуально домогался ее 12-летней дочери Дарьи Антоновой во время тренировок.

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