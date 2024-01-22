Ялтинцев приглашают принять участие в проекте «Активный горожанин»

На этой неделе в Ялте начинается приём заявок на участие в проекте «Активный горожанин». Инициативная группа направляет на рассмотрение конкурсной комиссии идею, которая при одобрении поступает на онлайн голосование, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
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