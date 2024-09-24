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Происшествия

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На Сахалине полицейскими задержаны двое граждан за незаконную добычу водных биологических ресурсов

На Сахалине полицейскими задержаны двое граждан за незаконную добычу водных биологических ресурсов

10 сентября 2024 года сотрудниками ОМВД России по Макаровскому городскому округу в ходе рейдовых мероприятий, проводимых совместно с инспекторами Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, в рамках ОПМ «Путина-2024» по рыболовству пресечена деятельность группы лиц в составе трех человек, осуществляющей незаконную добычу водных биологических ресурсов на территории Макаровского района Сахалинской области.

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