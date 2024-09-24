На Сахалине полицейскими задержаны двое граждан за незаконную добычу водных биологических ресурсов

10 сентября 2024 года сотрудниками ОМВД России по Макаровскому городскому округу в ходе рейдовых мероприятий, проводимых совместно с инспекторами Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, в рамках ОПМ «Путина-2024» по рыболовству пресечена деятельность группы лиц в составе трех человек, осуществляющей незаконную добычу водных биологических ресурсов на территории Макаровского района Сахалинской области.
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