На Сахалине полицейскими задержаны двое граждан за незаконную добычу водных биологических ресурсов

10 сентября 2024 года сотрудниками ОМВД России по Макаровскому городскому округу в ходе рейдовых мероприятий, проводимых совместно с инспекторами Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, в рамках ОПМ «Путина-2024» по рыболовству пресечена деятельность группы лиц в составе трех человек, осуществляющей незаконную добычу водных биологических ресурсов на территории Макаровского района Сахалинской области.