Как выглядят идеальные мужские и женские ягодицы, выяснили в Университете Лома Линда

Пластические хирурги решили выяснить, какой тип ягодиц сейчас считается наиболее привлекательным. Исследования, результаты которых были опубликованы в журнале «Пластическая и реконструктивная хирургия», проводились среди американцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии