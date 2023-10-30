Моя семья. Счас...
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Как три жены тратили деньги, и что из этого вышло

Как три жены тратили деньги, и что из этого вышло

Если вы решите, что этим постом я хочу вас чему-нибудь научить, вы далеки от истины. Просто так случилось, что эти три истории промелькнули в моем информационном поле в одно утро, и мне хотелось бы вам их рассказать.

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