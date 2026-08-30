Прогноз погоды в Крыму на 30 августа 🌤 В Симферополе +26 и малооблачно В Севастополе +29 и малооблачно В Евпатории +28 и облачно с прояснениями В Черноморском +28 и облачно с прояснениями В Джанкое +27 и малооблачно В Ялте +27 и малооблачно В Алуште +28 и малооблачно В Керчи +25 и малооблачно В Армянске +28 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +28 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +28 и малооблачно В Феодосии +27 и малооблачно В Судаке +28 и малооблачно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.