В Санкт-Петербурге состоится крупнейший рыбный фестиваль в России

Гастрономический фестиваль «Русская рыба» пройдет 19 и 20 сентября 2026 года в Санкт-Петербурге. Это новый проект от организаторов главной выставки российской рыбной отрасли Seafood Expo Russia и крупнейшего барбекю-события страны Russian Grill Fest.
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