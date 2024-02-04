Европа запустит космическую обсерваторию гравитационных волн

ЕКА одобрило создание и запуск космической антенны лазерного интерферометра Европейское космическое агентство (ЕКА) одобрило создание и запуск на гелиоцентрическую орбиту обсерватории гравитационных волн — космической антенны лазерного интерферометра (LISA).
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