В аниме-версию GTA под названием Neverness to Everness зарегистрировались почти 3 милли...

В аниме-версию GTA под названием Neverness to Everness зарегистрировались почти 3 миллиона игроковС момента анонса новой гача-игры Neverness to Everness от студии Hotta прошла всего неделя, однако проект уже на данном этапе заинтересовал огромное количество игроков.