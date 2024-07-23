В аниме-версию GTA под названием Neverness to Everness зарегистрировались почти 3 милли...

В аниме-версию GTA под названием Neverness to Everness зарегистрировались почти 3 миллиона игроковС момента анонса новой гача-игры Neverness to Everness от студии Hotta прошла всего неделя, однако проект уже на данном этапе заинтересовал огромное количество игроков.
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