Это я рассказала про первых своих помощников. А вторыми оказались волонтёры – юристы, врачи, люди других профессий.
Жалуйтесь хоть самому президенту
Комментарии
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Галина галинка
Ничего не понятно, но очень интересно!
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10 час.
Ольга
Ссылка на первоисточник - так понятнее?
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9 час.
grunbik06mailru
Тема очень хорошая, но очень мало информации. Действительно многим приходиться сталкиваться с проблемами по уходу и помощи за родными и родственниками. И трудностей хватает не только повседневных , но просто незнание многих 🥲законов .
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5 час.
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