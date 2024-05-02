Любой наш каприз за ваши деньги! Отстраненные от Игр россияне заплатят МОК за проверку на "благонадёжность" из своего кармана

Наталия Враги используют предателей, но всегда вытирают о них ноги, демонстрируя им, что они всего лишь предатели и не достойны даже видимости уважения.

Bogdan Stupin "...Стоило ли это того, чтобы рваться любыми путями на этот "праздник жизни", заведомо предполагая именно такое скотское отношении к себе и своей стране?" Ну, вопрос,конечно,интересный... Но ждать внятного ответа на него - пустое дело. "Скотское отношение" со стороны западных аборигенов для немалой части нашенской публики, шастающей по забугорным пределам, давным-давно уже штука привычная. И никаких отрицательных эмоций не вызывающая. Главное, чтобы плевки были оплачены...