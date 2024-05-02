Театр абсурда
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Театр абсурда

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Любой наш каприз за ваши деньги! Отстраненные от Игр россияне заплатят МОК за проверку на "благонадёжность" из своего кармана

Любой наш каприз за ваши деньги! Отстраненные от Игр россияне заплатят МОК за проверку на "благонадёжность" из своего кармана

Автор:  КОШКИН Дабы решить, вручать или не вручать нейтрально-безродный статус российским спортсменам, уже отобравшимся на парижскую Олимпиаду, их проверяют и загоняют под шконку не просто так, а за их же деньги.

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Комментарии
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Наталия
Враги используют предателей, но всегда вытирают о них ноги, демонстрируя им, что они всего лишь  предатели и не достойны даже видимости  уважения.
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10 час.
Bogdan Stupin
&quot;...Стоило ли это того, чтобы рваться любыми путями на этот &quot;праздник жизни&quot;, заведомо предполагая именно такое скотское отношении к себе и своей стране?&quot;  Ну, вопрос,конечно,интересный... Но ждать внятного ответа на него - пустое дело. &quot;Скотское отношение&quot; со стороны западных аборигенов для немалой части нашенской публики, шастающей по забугорным  пределам, давным-давно уже  штука привычная. И никаких отрицательных эмоций не вызывающая. Главное, чтобы плевки  были оплачены...
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6 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Я сам мастер спорта СССР по двум видам борьбы и если спортсмены поедут на ОИ с унижением Страны и себя,то это подонки ,а не спортсмены.Патриоты никогда такого не сделали бы!
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3 час.

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