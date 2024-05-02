Автор: КОШКИН Дабы решить, вручать или не вручать нейтрально-безродный статус российским спортсменам, уже отобравшимся на парижскую Олимпиаду, их проверяют и загоняют под шконку не просто так, а за их же деньги.
Любой наш каприз за ваши деньги! Отстраненные от Игр россияне заплатят МОК за проверку на "благонадёжность" из своего кармана
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Наталия
Враги используют предателей, но всегда вытирают о них ноги, демонстрируя им, что они всего лишь предатели и не достойны даже видимости уважения.
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10 час.
Bogdan Stupin
"...Стоило ли это того, чтобы рваться любыми путями на этот "праздник жизни", заведомо предполагая именно такое скотское отношении к себе и своей стране?" Ну, вопрос,конечно,интересный... Но ждать внятного ответа на него - пустое дело. "Скотское отношение" со стороны западных аборигенов для немалой части нашенской публики, шастающей по забугорным пределам, давным-давно уже штука привычная. И никаких отрицательных эмоций не вызывающая. Главное, чтобы плевки были оплачены...
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6 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Я сам мастер спорта СССР по двум видам борьбы и если спортсмены поедут на ОИ с унижением Страны и себя,то это подонки ,а не спортсмены.Патриоты никогда такого не сделали бы!
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3 час.
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