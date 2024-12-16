Аналитик Лопатина: россиян ждут 11-дневные новогодние выходные

Новогодние выходные в России продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го. Об этом сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Марина Лопатина в беседе с РИА Новости.