Николай Кровавый и Иосиф Милосердный

В 1906 году террористка Измайлович выпустила пять пуль в полицмейстера Норова. Стреляла Александра Адольфовна плохо, поэтому в начальника полиции не попала, но ранила стоящих поблизости солдата и почтальона.
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