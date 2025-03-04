Сладостям в России предрекли уменьшение и подорожание

Производители кондитерской продукции в России повысят отпускные цены на 5–15 процентов. Помимо подорожания часть продукции также ждет уменьшение в размерах — такое развитие событий предрекли источники «Коммерсанта».
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