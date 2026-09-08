Джейн Эйр и Эдвард Рочестер: история любви Шарлотты Бронте

Ветер, прилетевший с вересковых пустошей, был холоден и настойчив. Он трепал подол моего простого серого платья и забирался под воротник, словно напоминая о том, что в этих краях тепло — редкий и капризный гость.
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