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Азербайджан, Казахстан и Армения – хотели пойти против России из-за дружбы с Западом, но всё обернулось против них

Азербайджан, Казахстан и Армения – хотели пойти против России из-за дружбы с Западом, но всё обернулось против них

Друзей у нас всё меньше и меньше, зато иллюзий совсем не осталось. Даже организации, которые должны были формировать вокруг России не столько спасательный круг, сколько просто отсутствие явных врагов, и те не справились со своей функцией.

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Комментарии
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Н
Наталья
Пора мигрантов отправлять по домам.
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6 час.
Андрей Тихонов
Гнать всех калбитов назад в их аулы
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1 час.
Геннадий Бережнов
Друзей у нас всё меньше и меньше, зато иллюзий совсем не осталось. Да у народа этих иллюзий и не было, а вот власть и сегодня продолжает в них верить. Кто жил в Казахстане и бежал оттуда рассказывали многое, некоторые бросали и квартиры. Едут оттуда и сегодня. Однако власть не хочет помочь русским, а тащит в Россию мигрантов. А ведь ехали русские туда по воле правительства  и Президента поднимать промышленность.
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1 час.

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