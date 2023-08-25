Азербайджан, Казахстан и Армения – хотели пойти против России из-за дружбы с Западом, но всё обернулось против них

Геннадий Бережнов

Друзей у нас всё меньше и меньше, зато иллюзий совсем не осталось. Да у народа этих иллюзий и не было, а вот власть и сегодня продолжает в них верить. Кто жил в Казахстане и бежал оттуда рассказывали многое, некоторые бросали и квартиры. Едут оттуда и сегодня. Однако власть не хочет помочь русским, а тащит в Россию мигрантов. А ведь ехали русские туда по воле правительства и Президента поднимать промышленность.