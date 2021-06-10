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Водитель иномарки сбил 2-летнего ребенка на автомойке в Приморье

Водитель иномарки сбил 2-летнего ребенка на автомойке в Приморье

На территории автомойки в Уссурийске Prius сбил 2-летнего мальчика. Водитель двигался задним ходом и не заметил ребенка, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Уссурийска.

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