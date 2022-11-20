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Елена Радионова: «Прокат Трусовой по сравнению с ее первым этапом был увереннее. Срыв акселя, думаю, был случайностью»

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, хореограф Елена Радионова прокомментировала выступления Александры Трусовой и Софьи Самоделкиной с короткой программой на Гран-при России в Самаре.

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