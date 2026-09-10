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Эпиграф

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Вместо Адлера Новосибирск: куда россияне ездили в отпуск летом 2026 года

Вместо Адлера Новосибирск: куда россияне ездили в отпуск летом 2026 года

В Отелло подвели итоги летнего туристического сезона – 2026 и выяснили, где проводили отпуск россияне и как изменились  предпочтения отдыхающих по сравнению с прошлым годом.

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