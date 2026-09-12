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«Путь был долгим, результат — сомнительным». Когда встреча с достопримечательностями не удалась

Красивая фотография из отпуска — лучшее воспоминание! Некоторым везет — их отпускной альбом получается просто великолепным! Другим такого везения не достается — и вот какие снимки они привозят с собой из поездок.

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