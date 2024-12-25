Парламент Абхазии призвал совет старейшин помочь разрешить конфликт

Обращение к совету старейшин Абхазии с просьбой помочь в разрешении конфликта, в ходе которого погиб депутат Вахтанги Голандзия, опубликовал парламент республики 25 декабря на сайте законодательного органа.
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