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Орловские новости

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В Орловской области на трассе погиб водитель Лады

В Орловской области на трассе погиб водитель Лады

Столкновение произошло из-за выезда на главную дорогу без предоставления преимущества, пассажирка второго автомобиля получила травмы.

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