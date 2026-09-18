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Zero Hedge

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Ukrainian Drone Hits Russian Nuclear Plant Days After Trump Energy Truce Plea

Ukrainian Drone Hits Russian Nuclear Plant Days After Trump Energy Truce Plea

Ukrainian Drone Hits Russian Nuclear Plant Days After Trump Energy Truce Plea President Trump raised eyebrows when on Monday he declared that Russia and Ukraine had agreed to stop attacking each other's oil and energy infrastructure, amid global crude and diesel supply problems related mostly to the Hormuz Strait crisis.

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