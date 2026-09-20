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Профессор Дисен осудил атаку ВСУ на Московский регион

Профессор Дисен осудил атаку ВСУ на Московский регион

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен осудил атаку ВСУ на Московский регион. «Пережив холодную войну, нынешний политический класс, похоже, полон решимости рискнуть спровоцировать ядерную войну», — написал он в соцсети X.

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