Шхагошев: теракты в США — результат политических ошибок

Следствием внутренних и внешних политических ошибок, а также недостаточной координации спецслужб являются террористические акты в США, заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев 5 января в интервью РИА Новости.
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