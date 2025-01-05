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Шхагошев: теракты в США — результат политических ошибок

Шхагошев: теракты в США — результат политических ошибок

Следствием внутренних и внешних политических ошибок, а также недостаточной координации спецслужб являются террористические акты в США, заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев 5 января в интервью РИА Новости.

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