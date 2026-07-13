Русская весна
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Русская весна

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Мы не сдадимся и выстоим: Президент обнял фельдшера скорой помощи из Курского приграничья (ВИДЕО)

Мы не сдадимся и выстоим: Президент обнял фельдшера скорой помощи из Курского приграничья (ВИДЕО)

Мы не сдадимся и выстоим: Президент обнял фельдшера скорой помощи из Курского приграничья. На церемонии награждения победителей специальной номинации «Всё для Победы» Народного фронта В.

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