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Царьград

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Житель Благовещенска получил срок за пересылку золота в Новосибирск

Житель Благовещенска получил срок за пересылку золота в Новосибирск

Мужчина пытался отправить три найденных в мусоре слитка, стоимостью 55 млн рублейБлаговещенский городской суд признал местного жителя виновным в незаконном хранении, перевозке и попытке пересылки трёх золотых слитков общей массой почти 4,3 кг и стоимостью около 54,9–55 млн рублей.

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