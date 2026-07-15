Житель Благовещенска получил срок за пересылку золота в Новосибирск

Мужчина пытался отправить три найденных в мусоре слитка, стоимостью 55 млн рублейБлаговещенский городской суд признал местного жителя виновным в незаконном хранении, перевозке и попытке пересылки трёх золотых слитков общей массой почти 4,3 кг и стоимостью около 54,9–55 млн рублей.