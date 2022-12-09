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Вегорст забил 1-й гол на чемпионатах мира первым же ударом. Он сделал дубль с Аргентиной

Вегорст забил 1-й гол на чемпионатах мира первым же ударом. Он сделал дубль с Аргентиной

Форвард Нидерландов Ваут Вегорст забил первый гол на чемпионатах мира. В матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Аргентины (2:2, дополнительное время) Вегорст вышел на замену и забил гол на 83-й минуте.

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