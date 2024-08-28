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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Al Jazeera: в ходе операции Израиля на Западном берегу Иордана погибли не менее 9 палестницев

http://tass.ru Фото: Global Look Press Израильская армия провела полномасштабную операцию на Западном берегу реки Иордан, в ходе нее убито не менее девяти палестинцев, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

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