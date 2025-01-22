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Калужские новости

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День истории Калужского края: родился Иван III

День истории Калужского края: родился Иван III

Иван III Васильевич (Великий) - великий князь Московский с 1462 по 1505 год. В его правление было окончательно достигнуто освобождение Руси от ордынского ига; был принят Судебник - комплекс законов государства; проведены реформы, заложившие основы поместного землевладения; возведён нынешний Московский Кремль и Успенский собор, а двуглавый орёл стал гербом России.

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