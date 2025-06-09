Танк Т-90М уничтожил скопление военных ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Экипаж модернизированного танка Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожил фугасными снарядами скопление личного состава ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
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