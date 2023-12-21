В Крыму ожил водопад-призрак

В окрестностях Ялты ожил водопад-призрак. «Просыпается» он настолько редко, что его мало кто видел. Как передает корреспондент РИА «Новый День», обнаружил его в Кизилкайском ущелье гидрогеолог из Ялты Алексей Папий еще в 2019 году.