Жителя Челябинской области задержали за мошенничество в отношении участника СВО

В Московской области задержали 22-летнего жителя Челябинской области по подозрению в мошенничестве в отношении участника специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Le Parisien: 2 гв...
- В Стамбуле вороны...
- Жительница Самарс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым