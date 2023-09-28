Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 28 сентября

Утром 28 сентября загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла. Основные заторы в сторону Москвы наблюдаются на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе.
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