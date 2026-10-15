Зимой в Парке Горького откроют каток площадью 18,3 тысячи квадратных метров. На территории также продолжается создание спортивной зоны, в состав которой войдут два павильона, кафе и прокат инвентаря.
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