В Приморском крае медики извлекли зубной протез из дыхательных путей 43-летнего мужчины, который почти пять лет жил с инородным предметом и не обращался за помощью из-за страха .
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