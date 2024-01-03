Япония: поможет ли Байден японскому премьеру удержаться в кресле при 80% не желающих этого японцев?

Все большее число японцев отказывает в доверии премьер-министру Японии и его кабинету. Но что еще опаснее для правящей Либерально-демократической партии – это падение поддержки народом погрязшей в коррупционных скандалах самой «партии денежного мешка».
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